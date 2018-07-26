صدور توجيهات بالتحقيق مع عدد من الجهات الحكومية لتأخرها في تطبيق التعاملات الإلكترونية

حمود العنزي(صدى):

صرحت مصادر بصدور توجيهات بالتحقيق مع عدد من الجهات الحكومية؛ لتهاونها وتأخرها في تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على الرفع بنتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

وعن التوجيهات التي تم صدورها، أوضحت المصادر أن التوجيهات أكدت أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير، مؤكدة على ضرورة عمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.

كما أبانت المصادر أن التوجيهات أشارت إلى أن عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق تلك الضوابط؛ أسفرت عن عدم تحقيق الغايات المتوخاة من البرنامج، والتأخير غير المبرر في التحول الرقمي للمملكة، وهو الأمر الذي يُعد إخلالاً بقرار مجلس الوزراء.