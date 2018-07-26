بالفيديو.. أفضل إطلالة مكياج هذا الصيف

أماني الغامدي(صدى):

قدمت خبيرة التجميل ريم السويدي ، عدد من النصائح لأفضل إطلالة مكياج هذا الصيف .

وقالت ريم ، إن البشرة تمتص كل شئ ، لهذا كثير من السيدات تضع الكثير من الطبقات للبودر لإخفاء لمعة البشرة الدهنية ، رغم أن هذا خطأ ويدمر البشرة .

وتابعت ، كما إنه هناك ممن لا يخرجون من المنزل إلا بوضع ميكاب ثقيل ورج وهذا ما يسبب تصبغات بالبشرة .

وأضافت ، أهم شئ في ميكاب النهار سواء خروج أو بحر هو واقي الشمس وبعدين تحطون الميكاب عادي ، مُشيره إلى أنه هناك أنواع عديدة من الفونديشان علينا أن نختار الأنواع الخفيفة على البشرة .

وأكدت ريم ، إن أفضل شئ لها الصيف هو مكياج الهاي لايت وخاصة الكريمي أفضل من البودر ، كما يتم رسم الحواجب بأشياء ووتر بروف.