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أمير القصيم يستقبل نائب رئيس ديوان المراقبة العامة

أمير القصيم يستقبل نائب رئيس ديوان المراقبة العامة
بريدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في مقر الإمارة , اليوم , نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيى ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه في مستهل الإستقبال بنائب رئيس ديوان المراقبة العامة والوفد المرافق , منوهاً بالدعم الذي يتلقاه ديوان المراقبة العامة من القيادة الرشيدة ـ حفظهما الله ـ .

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437- 1438هـ لمجلس منطقة القصيم ، ونتائج تقويم أداء بعض فروع الجهات الحكومية الخدمية بالمنطقة والخدمات التي قدمها فرع الديوان بمنطقة القصيم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية المهام الأعمال والخدمات التي يقدمها ديوان المراقبة ، موضحاً سموه مدى أهمية توفير ما يحتاجه الفرع من الطاقات البشرية والمادية لتقديم كل ما يحقق الأهداف المرجوة , ويخدم الصالح العام.

حضر الاستقبال مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالإنابة بمنطقة القصيم صالح بن هديبان الحربي.


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