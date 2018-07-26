” مدى ” توضح الحد الأقصى لقيمة عمليات الدفع بدون رقم سري خارج المملكة
أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن الحد الأقصى لقيمة عمليات الدفع التي يمكن تنفيذها عبر تقنية الاتصال قريب المدى خارج المملكة.
وأوضحت اللجنة أن الخدمة تتيح للعميل إتمام عملية الدفع دون الحاجة لإدخال الرقم السري، بمبالغ تتراوح بين 55 ريالًا وحتى 649 ريالًا بحسب الدولة.
كما أشارت إلى أنه عند استخدام بطاقات ” مدى أثير ” يجب التحقق من مبلغ الشراء على شاشة جهاز البيع ومن ثم تمرير البطاقة على الشاشة، ثم التأكد من سماع نغمة الرنين التي تدل على إتمام العملية بنجاح، وبعدها تصل للشخص رسالة على جواله بالمبلغ الذي تم خصمه من الحساب.
طلال[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 1 ساعة
مشاكل مدى أثير
ماجد[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز
ماجد[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 57 دقيقة
ممتاز
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يعطيكم العافيه يارب
همس[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب واذا تم السحب مني بدون عملية شراء .
من يسترجع حقي .
عمار[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلما زاد التوسع في إنتشار التكنولوجيا المالية كلما زادت الثقة ونمت التجارة الإلكترونية فيتوقع نموها أربعة أضعاف،خذ بالإعتبار السرعه والأمان والسهولة في عمليات الدفع بما في ذلك التقسيط،كل هذا سيحث العملاء على الثقة والإعتماد على هذه الخدمات وبالتالي يزيد نمو الإقتصاد الرقمي.
شجون[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 11 دقيقة
بالتوفيق يااارب
محمد[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمدلله علي جهود بلادنا لنشر الثقافه والابداع والتطور
طاهر[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 9 دقائق
جزاكم الله خير جزاء
ملك[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يسترها على الجميع من النصب والسرقه