” مدى ” توضح الحد الأقصى لقيمة عمليات الدفع بدون رقم سري خارج المملكة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن الحد الأقصى لقيمة عمليات الدفع التي يمكن تنفيذها عبر تقنية الاتصال قريب المدى خارج المملكة.

وأوضحت اللجنة أن الخدمة تتيح للعميل إتمام عملية الدفع دون الحاجة لإدخال الرقم السري، بمبالغ تتراوح بين 55 ريالًا وحتى 649 ريالًا بحسب الدولة.

كما أشارت إلى أنه عند استخدام بطاقات ” مدى أثير ” يجب التحقق من مبلغ الشراء على شاشة جهاز البيع ومن ثم تمرير البطاقة على الشاشة، ثم التأكد من سماع نغمة الرنين التي تدل على إتمام العملية بنجاح، وبعدها تصل للشخص رسالة على جواله بالمبلغ الذي تم خصمه من الحساب.