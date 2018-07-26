” المسند ” : رياح البوارح الجافة ستشتد لبضعة أيام على شرق المملكة

سالم المطيري(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، أن رياح البوارح، اليوم الخميس، شمالية جافة ونشطة نسبيًا قد تثير الغبار في الشرقية وفي الشمال الشرقي السعودي، وأجزاء من شرق الوسطى.

وأكد ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” متوقع أن تشتد رياح البوارح الشمالية الجافة والمثيرة للغبار لبضعة أيام على شرق السعودية، وعلى الكويت وجنوب العراق، وذروتها يوم غد الجمعة. ”

ونشر ” المسند ” صورة لدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، كما نشر قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور عبدالله المسند، إلى أنه حتى عشرة أيام قادمة لا يظهر في الأفق أي موجة حارة غير اعتيادية؛ فيما أكد أنه تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة تقريبًا يوميًا، وكل يوم يتقدم الغروب ويتأخر الفجر والشروق؛ وعليه يطول الليل ويقصرالنهار.