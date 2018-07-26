بالفيديو.. اليابان تدشن أول مسجد متنقل قبل الأولمبياد

طوكيو(صدى):

دشن منظمو أولمبياد 2020 باليابان، أول مسجد متنقل، والذي أزاحوا الستار عنه أمام ملعب تويوتا، وهو مركز ضخم لكرة القدم في مدينة تويوتا اليابانية.

وأكد المنظمون أن ذلك لكي يشعر المسلمون وكأنهم في منازلهم وأن يتم توفير أماكن للصلاة في أي وقت وأي مكان في اليابان؛ فيما صرّح المدير التنفيذي لشركة ” ياسو ” ، إحدى الشركات المنفذة لمشروع المسجد المتنقل، ” ياسوهارو إنويو ” قائلًا: ” يُعد احتمال ألا تكون هناك مساجد كافية للزوار المسلمين في 2020 مقلق بالنسبة لدولة اليابانية التي تعتبر نفسها جزءًا من المجتمع الدولي. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه ستتحول الشاحنة المطلية باللونين الأبيض والأزرق إلى غرفة كبيرة مساحتها 48 مترًا وتتسع لحوالي 50 شخصًا، وستكون مجهزة بصنابير خارجية ومنطقة اغتسال للوضوء، كما أن يوجد بها مكانًا مخصص للسيدات.