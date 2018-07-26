مكتب ارشاد الحافلات يدرب أكثر من 2000 مرشد وإداري في مكة والمدينة المنورة 

حسين العلي(صدى):

أطلق مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة برنامج تدريبي وتأهيلي لأكثر من 2000 مرشد واداري مشاركين في موسم حج هذا العام 1439هـ ، وذلك ضمن برنامج التدريب السنوي الذي يقدمه المكتب في كل عام .

وأوضح عبد الله بن حسن سندي مدير عام مكتب ارشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة ان المكتب يحرص على تطوير القادة والإداريين والمرشدين من خلال الدورة التدريبية والتأهيلية بالجانب النظري والتدريب الميداني للمرشدين الجدد قبل حلول موسم الحج لأهمية هذه الدورات وتأثيرها الإيجابي في تحسين العلاقات الإنسانية وتعزيز التعامل الإيجابي مع ضيوف الرحمن ، وتحقيق الخطط والاهداف التشغيلية بالمكتب.

وأضاف سندي ان الدورات المقدمة تسهم في تطور العمل وتحقيق الفاعلية والكفاءة المطلوبة لرفع جودة وموثوقية الأداء لدى العاملين وشرح الخطة التشغيلية لإجراءات العمل الميداني والإداري مشيراً الى ان هذا التطوير في مقدمة الاهتمامات للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المشرفه على أعمال المكتب وبمشاركة النقابه العامة للسيارات لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه بين نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بالمدينة المنورة مروان خاشقجي أن المكتب يحرص على تطوير الأداء والجودة بإعداد الاحتياجات التدريبية للقادة والإداريين و مرشدي الحافلات الناقلة للحجاج سنوياً من خلال الخطة التدريبية لتنفيذها بالتعاون مع مراكز تدريب متخصصة.

واكد مدير التدريب و الدراسات و الجودة المهندس عبدالرحيم عمر محمد بأن نتائج الدراسات التحسينية التي تمت موسم حج العام الماضي 1438هـ والمتمثلة في (تطبيق معيار العاملين (3) و معيار نتائج العاملين (7) ضمن معايير التميز المؤسسي EFQM واستبيان قياس انطباعات العاملين بالمكتب) سهل مهمة التدريب في تحديد الاحتياج التدريبي لهذا العام 1439هـ بعنوان : الاتصال الفعال بمفهوم ديسك DiSC العالمي وهي اداة قياس فهم السلوك الإنساني.