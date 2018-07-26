” الزكاة والدخل ” تضبط أكثر من 600 منشأة تجارية مخالفة لضريبة القيمة المضافة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 643 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة في مكاتب للخدمات السياحية، ومطاعم، ومقاهي، ومراكز التجارية بمختلف مناطق المملكة, وذلك في إطار حملات الهيئة التفتيشية الميدانية للتأكد من التزام المنشآت التجارية باللائحة التنفيذية للضريبة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة مطلع الأسبوع الجاري 2,363 موقعاً وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على عدم التزام المنشآت باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإصدار فاتورة من قبل منشأة غير مسجلة.

وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال حملاتها الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لجميع إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993 ، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لخدمة عملاء الهيئة.