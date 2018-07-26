” قرقاش ” : الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج
أوضح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، أن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي الإيرانية.
وأكد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه. ”
وكانت قوات التحالف العربي، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.
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ماجد[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 23 دقيقة
اقصعو رقابهم وريحونا من تعنتهم في الحديدة
طلال[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
همس[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 22 دقيقة
ميلشيات الحوثي في الاساس كارثة على البيئة
الله ينتقم منهم
عمار[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 16 دقيقة
سيكون الرد قاسي