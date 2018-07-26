” قرقاش ” : الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج

أبوظبي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، أن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه. ”

وكانت قوات التحالف العربي، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.

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