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” قرقاش ” : الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج

” قرقاش ” : الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج
أبوظبي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، أن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه. ”

وكانت قوات التحالف العربي، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 23 دقيقة

اقصعو رقابهم وريحونا من تعنتهم في الحديدة

[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 22 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 22 دقيقة

ميلشيات الحوثي في الاساس كارثة على البيئة
الله ينتقم منهم

[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 16 دقيقة

سيكون الرد قاسي

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