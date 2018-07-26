” التأمينات ” تكشف عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك
كشفت التأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك.
وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش، وأبرزهم:
– أرملة وأرمل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متي حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
– بنات المشترك المتوفي أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الاجر والمعاش في حدود 3000 ريال.
– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوحته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن المكسب لحين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز ” الستين ” من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
طلال[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب والي توفى والده قبل القرار ذا بعشر سنين هل يشمل بناته
ماجد[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يوفقكم
شجون[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 14 دقيقة
لوسمحت زوجة المتوفي استحقاق لها مثل ابناالمشترك