” التأمينات ” تكشف عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

عادل الحربي(صدى):

كشفت التأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك.

وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش، وأبرزهم:

– أرملة وأرمل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متي حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

– بنات المشترك المتوفي أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الاجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوحته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن المكسب لحين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز ” الستين ” من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.