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” التأمينات ” تكشف عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

” التأمينات ” تكشف عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك
عادل الحربي(صدى):

كشفت التأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك.

وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش، وأبرزهم:

– أرملة وأرمل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متي حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
– بنات المشترك المتوفي أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الاجر والمعاش في حدود 3000 ريال.
– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوحته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن المكسب لحين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز ” الستين ” من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 14 دقيقة

طيب والي توفى والده قبل القرار ذا بعشر سنين هل يشمل بناته

[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يوفقكم

[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 14 دقيقة

لوسمحت زوجة المتوفي استحقاق لها مثل ابناالمشترك

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