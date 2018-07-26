نسائية مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية تشارك في الترحيب بضيوف الرحمن بالمدينة

حسين العلي(صدى):

شاركت اللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية اليوم في الحفل الذي أعدته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المؤسسة للترحيب بضيوف الرحمن بمركز الاستقبال بطريق ( المدينة المنورة – مكة المكرمة ) بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف والنائب الثاني رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام واللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول اﻷفريقية غير العربية المطوف طارق بن محمود علوي وعدد من مسئولي الوزارة .

حيث استقبل الحجاج بالورود والهديا التذكارية وماء زمزم، وسط ترحيب من قبل الجميع.

وأوضح النائب الثاني لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية المطوف طارق بن محمود علوي أن المؤسسة ممثلة في اللجنة النسائية تعمل كل عام على تطوير برامجها وأهدافها وتفعيل مشاركتها وإبراز دور المرأة السعودية كمطوفة وكمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام من الأهداف والبرامج والمبادرات التي اطلقتها وزارة الحج والعمرة في هذا الجانب، منوها في هذا الصدد بما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، مثمنا حرص واهتمام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه ووكلاء الوزارة لمتابعة سير عمل مؤسسات الطوافة وفي مقدمتها مؤسسة مطوفي حجاج الدول اﻷفريقية غير العربية والإرتقاء بمنظومة أعمالها ومستوى الخدمات التي تقدمها.

وأشار المطوف طارق علوي، أن اللجنة النسائية بالمؤسسة أعدت هذا العام مجموعة من البرامج والمبادرات المتجددة والمتنوعة بما يساعد على تميز الخدمة المقدمة للحجاج.

من جهتها بينت نائبة رئيس اللجنة النسائية بالمؤسسة المطوفة سحر بنقش أن مشاركة اللجنة في هذا الحفل الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المؤسسة يأتي إنطلاقا لبدء أعمالها وتنفيذ برامجها في هذا الموسم، مشيرا إلى أَن عضوات اللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول اﻷفريقية أثبتن تميزهن في المهام الموكلة لهن في الأعوام الماضية، آملة من جميع المشاركات في هذا العام تقديم خدمات متميزة ترضي ضيوف الرحمن.