بالفيديو.. إضافات جديدة على ” M2 Competition ” من ” بي إم دبليو “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر BMW M2 Competition أصغر سيارات علامة M والتي باتت أكثر اثارة من السابق والفيديو التالي يظهر كيف مرت السيارة البافارية الكوبيه عالية الاداء بالتغييرات التي جعلتها مثيرة ومميزة, خاصة أن سعرها يبدأ من 58.900 ألف دولار في الولايات المتحدة ولكن الاضافات المختلفة للسيارة ستجعلها تبلغ قيمة 67.120 ألف دولار من خلال الاضافات التي تشمل باقة M Driver.

كما تشمل الاضافات ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات وباقة Executive التي تشمل مصابيح أمامية ليد كاملة قابلة للتكيف وشحن لاسلكي وتقنيات أخرى مميزة. ولكن لا أحد يشتري سيارة M2 Competition بسبب الواي فاي فيها , فهي سيارة بمحرك سداسي الاسطوانات بشاحنين توربينيين مستعار من الموديل الأكبر M4 بقوة 405 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر.

ويبلغ وزن السيارة 1632 كجم بالناقل المانيوال و1658 كجم بالناقل الأوتوماتيك كما يوجد بها العديد من أجزاءM Performance مصنعة من ألياف الكربون. ومن ضمن الاضافات للسيارة أجزاء خفيفة الوزن تشمل غطاء محرك من ألياف الكربون وسقف وباب حقيبة خلفية ومشتت من ألياف الكربون مما يقلل وزن السيارة 60 كجم .