أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار مقابل اليوان

وكالات(صدى):

تخلت أسعار الذهب عن مكاسب التعاملات المبكرة اليوم الخميس في الوقت الذي صعد فيه الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني وسط توقعات قاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1227.61 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر 1235.16 دولار وهو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بدعم من محادثات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1227.70 دولار للأوقية.

وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية 0.6 بالمئة إلى 6.7910 للدولار. وتسبب نزاع تجاري محموم بين الصين والولايات المتحدة ودلائل على تباطؤ الاقتصاد وتحركات بكين لتيسير الأوضاع النقدية في التأثير سلبا على النظرة المستقبلية لليوان.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وأوروبا على إجراء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية، لكن ضعف الأسواق الصينية يلقي الضوء استمرار المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.

ويترقب المستثمرون أيضا اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم وبيانات النمو الاقتصادي الأمريكي للربع الثاني والمتوقع أن تصدر غدا الجمعة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 15.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 17 يوليو تموز عند 15.67 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.50 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 941.10 في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 836.10 دولار للأوقية.