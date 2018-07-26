جامعة الإمام تنتهي من قبول الطلاب بشكل نهائي

نايف السالم(صدى):

انتهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من قبول طلبات الالتحاق لديها بشكل نهائي، على ألا تستقبل أي طلب آخر.

وأكدت الجامعة أنها لن تستقبل أي طلب من المراجعين فيما يخص القبول، لافته إلى أن جميع إجراءات القبول تمت إلكترونيًا وفق الأنظمة واللوائح الحكومية وكليات التقنية بالرياض.

كما أشارت جامعة الإمام محمد بن سعود إلى أن الجامع ليس بها قبول إلحاقي خارج البوابتين نهائيًا.