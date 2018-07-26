بيتزي يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب

طلال الغامدي(صدى):

كشف مدرب المنتخب الوطني الأول، أنطونيو بيتزي، عن موعد الإعلان عن قائمة الأخضر التي ستخوض مواجهتين وديتين حسب البرنامج التحضيري في الفترة ما بين الثالث إلى الحادي عشر من سبتمبر القادم.

وأوضح ” بيتزي ” أن الأول من سبتمبر المقبل، هو موعد الإعلان عن قائمة ” الأخضر ” التي ستشارك في معسكر يقيمه المنتخب داخليًا؛ حيث سيكون مبدئيًا في المنطقة الشرقية، وسيستمر لمدة ثمانية أيام على أن يكون التجمع عقب الفراغ مباشرة من الجولة الأولى لدوري المحترفين الذي سينطلق يوم 30 أغسطس المقبل.

ويذكر، أن ” بيتزي ” أوصى بلعب لقاءات دولية ودية في أيام الفيفا المتبقية من العام 2018م والتي ستكون في شهري أكتوبر ونوفمبر من خلال معسكرات قصيرة قبل الإعداد النهائي لكأس آسيا في الإمارات بمعسكر مدته أسبوعان يسبق البطولة، فيما سيغيب لاعبو المنتخب عن 6 جولات من الدوري.