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بالفيديو.. أمراض نفسية خطيرة تصيب النساء المعنفات

بالفيديو.. أمراض نفسية خطيرة تصيب النساء المعنفات
أماني الغامدي(صدى):

ناقش برنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، الآثار السلبية للعنف الاسري على المرأة ، وإصابتها بالاكتئاب والتوتر العصبي ، بحضور الدكتور الدكتور ناصر الهندي استشاري نفسي .

قال الدكتور ناصر ، التعنيف الأسري له من أنواع كثيرة ، منه تعنيف بالكلام أو الجسدي ما ينتج عنه كدمات ، وتعنيف بالحرمان من الأموال .

وتابع ، تقصاب المرأة المعنفة ، التوتر ويتطور ذلك فيما بعد بالانفصال داخلي ، واكتئاب وقلق مٌزمن ، حتى إذا وقع انفصال بين الزوجين تظل المرأة تعاني من هذه الأعراض .

وأضاف دكتور ناصر ، المفروض أن موضوع الضرب للمرأة أو الأبناء لا يجب أن يحدث وفي عدد من الدول المتقدمة إذا تعدى أب على ابنه يتم سجنه ، لإسائته له ، مٌشيراً ، إلى أنه غذا بدأ الشخص يشعر بالإصابة بحالة نفسية سيئة ، ومن أعراضها فقدان الاهتمام بنفسه القلق والاكتئاب الدائم عليه اللجوء إلى استشاري لمساعدته على اجتياز هذه الأزمة .


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