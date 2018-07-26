بالفيديو والصور.. فتيات يمارسن رياضة ” الكانغو ” مع قفزات راقصة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

في السنوات القليلة الأخيرة، توجهت بعض الفتيات إلى أنواع جديدة من فنون الرياضة، منها ” قفز الكانغو ” ، وتشارك في هذه الرياضة فتيات بالمملكة، حيث يعززن قدراتهن على تفريغ الطاقة والترفيه.

وتتدرب عشرات الفتيات بالمملكة على رياضة ” قفز الكانغو ” ، حيث ينفذن باندفاع تعليمات المدربة؛ لإتقان أساسيات رياضة ” قفز الكانغو ” من ارتداء الحذاء الخاص بها والسير به والسيطرة عليه، ويقفزن مثل ” الكانغر ” في الخطوة والقفز تجمعهن حركات رياضية وقفزات راقصة تتوافق فيها الموسيقى والحركة.

وفي هذا السياق، قالت مدربة الكانغو شريفة العيد، أن رياضة ” قفز الكانغو ” رياضة الجسم الكامل التي تقوم فيها كل أجزاء الجسم بالحركة، ما يعكس المنافع على الجسم ويزيده قوة وخفة في الحركة والسرعة والتوقيت والإيقاع، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص حصص لياقة بدنية لهذا النوع من التمارين في نادٍ رياضي بمدينة ” الخبر ” .

من الجدير بالذكر أن ” قفز الكانغو ” رياضة جديدة بدأت تنتشر بسرعة في عدد كبير من الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجمع هذه الرياضة بين القفز على وقع الموسيقى والحركات الجسدية المتناغمة، وتتمتع ممارساتها بلياقة كبيرة تسمح للفتيات بالقيام بالتمارين.