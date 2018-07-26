” الفيصل ” يقلد مدير الأدلة الجنائية رتبته الجديدة

جدة(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، الرتبة الجديدة لمدير الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة اللواء محمد الغامدي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل اللواء الغامدي بالترقية، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مثمناً سموه في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان بعد -توفيق الله-.

من جانبه أعرب اللواء الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة نظير كلماته وتوجيهاته، مؤكداً أن الترقية ستكون – بعون الله – دافعاً له لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين والوطن.