الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا ويهدده بالإقصاء من البطولات القارية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الخميس، فرض عقوبة على نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي؛ على خلفية أحداث الشغب من قبل جماهيره خلال عدة مباريات في النسخة الماضية ببطولة الدوري الأوروبي.

وهدد الاتحاد الأوروبي النادي بالحرمان من المشاركة في البطولات القارية لموسمين مقبلين، لافتًا إلى أن الجماهير الفرنسية قامت بالعديد من أعمال الشغب، مثل استخدام الألعاب النارية، وإلقاء أشياء داخل الملعب، والتي تسببت في تأخر موعد انطلاق مواجهات عديدة.

وأشارت لجنة الانضباط بالاتحاد إلى أنه سيتم معاقبة الفريق بخوض مباراته المقبلة في البطولة القارية ” الدوري الأوروبي ” بالموسم الجديد خلف الأبواب المغلقة، متوعده بحرمانه من المشاركة في أي بطولة قارية لمدة موسمين، في حالة تكرار أعمال الشغب من جماهيره.

كما قررت غلق جزءً من مدرجات ملعب فيلودروم، لاسيما المدرجات الشمالية والجنوبية التي تتواجد بها جماهير الأولتراس، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على النادي، وإلزامه بإصلاح التلفيات التي حدثت في ملعب بارك أولمبيك ليون، الذي احتضن نهائي ” يوروبا ليغ ” منتصف مايو الماضي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.