مغامر ستيني يدخل ” جينيس ” سابحا داخل ” كيس “

إسكوبية(صدى):

تمكن مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري، يان بيتكوف، البالغ من العمر 64 عامًا، من دخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وخاض ” بيتكوف ” السباحة مسافة 3380 مترًا في بحيرة أوهريد في مقدونيا؛ محطمًا الرقم القياسي للصياد الهندي جوبال خارفي الذي سبح في عام 2013 مسافة 3071 مترًا في المحيط الهندي لكن ليس داخل كيس.

ومن الجدير بالذكر، إنه دخل السباح البلغاري موسوعة ” جينيس ” مرة من قبل في عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترًا.