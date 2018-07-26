10 أسباب لعدم نزول الوزن أثناء الدايت
كشفت الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، عن 10 أسباب تمنع نزول الوزن أثناء الريجيم .
وهذه الأسباب هي :
1- تناول السكريات والموالح والمخللات، وخاصة الليمون والزيتون حتى ولو بكميات قليلة.
2- إهمال تناول الخضراوات والفاكهة والماء أثناء الدايت، فجميعها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم
3- الاعتماد الكلى على الدايت دون ممارسة رياضة منتظمة.
4- الإمساك والانتفاخات وعسر الهضم وهياج القولون.
5- تبديل الأيام أو الوجبات أثناء الرجيم.
6-عدم كسر روتين التمرين أو الدايت.
7-عدم النوم 8 ساعات يوميا في الليل
8- حذف وجبة الإفطار.
9- شرب كميات كبيرة من الكافيين قهوه ونسكافيه وشاى.
10- تناول وجبة العشاء في أوقات متأخرة أو النوم مباشرة بعدها حتى ولو كان نوع الطعام صحيا مثل الفاكهة أو الزبادى، حيث يجب تناولها قبل النوم بساعتين على الأقل.
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