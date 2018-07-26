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10 أسباب لعدم نزول الوزن أثناء الدايت

10 أسباب لعدم نزول الوزن أثناء الدايت
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، عن 10 أسباب تمنع نزول الوزن أثناء الريجيم .

وهذه الأسباب هي :

1- تناول السكريات والموالح والمخللات، وخاصة الليمون والزيتون حتى ولو بكميات قليلة.

2- إهمال تناول الخضراوات والفاكهة والماء أثناء الدايت، فجميعها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم

3- الاعتماد الكلى على الدايت دون ممارسة رياضة منتظمة.

4- الإمساك والانتفاخات وعسر الهضم وهياج القولون.

5- تبديل الأيام أو الوجبات أثناء الرجيم.

6-عدم كسر روتين التمرين أو الدايت.

7-عدم النوم 8 ساعات يوميا في الليل

8- حذف وجبة الإفطار.

9- شرب كميات كبيرة من الكافيين قهوه ونسكافيه وشاى.

10- تناول وجبة العشاء في أوقات متأخرة أو النوم مباشرة بعدها حتى ولو كان نوع الطعام صحيا مثل الفاكهة أو الزبادى، حيث يجب تناولها قبل النوم بساعتين على الأقل.


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