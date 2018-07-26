راموس يصل معسكر النصر غدا
يستقبل معسكر نادي النصر في سويسرا؛ غدًا الجمعة، المدافع الدولي البيروفي كريستيان راموس، الذي تجاوز الفحوصات الطبية، التي جرت في أحد المراكز المتخصصة في البرتغال.
وكانت إدارة النصر، قد أعلنت في 21 يوليو الماضي عن ضم المدافع الدولي من تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي لمدة 4 مواسم.
على جانب آخر، اتفقت إدارة الكرة بالنصر على مباراة تجريبية أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي المنتمي للدوري الممتاز، السبت المقبل في لوزان السويسرية بدلًا من غلطة سراي التركي التي أُلغيت لارتباطه بمواجهة أخرى.
طلال[ عدد التعليقات: 2238 ] نشر منذ 10 دقائق
راموووس 😍😍😍
همس[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 10 دقائق
بالتوفيق يابطل 💪