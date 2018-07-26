مزحة ” وعد ” في حفلها بأبها تفتح النار عليها

أماني الغامدي(صدى):

تحولت مزحة الفنانة وعد خلال حفلها في مدينة أبها والمخصص للنساء فقط قبل أيام، إلى هجوم وانتقادات حادة تلاحقها، كرد فعل غير متوقع من الجمهور.

ووجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة وتعليقات سلبية، بعد تعليقها الساخر وهي تمازح الجمهور قائله ” إذا في باتمان بينط علينا قولولنا ” رامية بحديثها على فتاة حفل ماجد المهندس بمهرجان عكاظ.

وأكد الجمهور أن ” وعد ” لم تكن موفقة في مزحتها أبدًا، في ظل العقوبات القانوينة التي تلاحق فتاة الحفل بسبب تصرفها الطائش، معتبرين هذه القضية لا مزاح فيها.

كما أشار آخرون إلى أن هذا التعليق الساخر من الفنانة وعد يشجع الكثير من الفتيات المراهقات على تكرار نفس التصرف مرة آخرى مع فنانين آخرين.

وكانت الفنانة وعد أحيت أول حفل نسائي بمدينة أبها، الجمعة الماضية، وسط حضور جماهيري ضخم، والذي مازحت جمهورها من خلاله بهذه الكلمات التي فتحت النار عليها.

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