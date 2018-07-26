بعد اتهامه بأكبر وقائع التحرش.. السجناء يعتدون على لاري نصار

واشنطن(صدى):

قام عدد من السجناء بالاعتداء على لاري نصار، الطبيب السابق لمنتخب أمريكا، والذي صُدر في حقه حكم بالسجن 175 سنة؛ بتهمة الاعتداء جنسيًا على رياضيات ومريضات.

وفي هذا السياق، صرح محامو ” نصار ” أن موكلهم تعرض للاعتداء من قبل مجموعة سجناء فور نقله من السجن الانفرادي إلى الزنزانات الجماعية؛ مشيرين إلى أن حديث القاضية هو ما أدى لاستفزاز السجناء الآخرين للاعتداء عليه.

يُذكر أن أكثر من 100 امرأة وفتاة اتهموا ” نصار ” بالاعتداء عليهن، ومن بين هؤلاء النساء بطلات أولمبيات من أمثال ” سيمون بايلز، وآلي ريزمان، وغابي دوغلاس، وماكايلا ماروني . ”

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