القبض على شخص حاول تهريب 71 كبسولة داخل أحشائه بمطار جدة

نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 محاولات لتهريب كمية من مادة ” الهيروين ” المخدرة بلغت 925.8 جرامات، بالإضافة إلى كمية من حبوب ” الترامادول ” المحظورة بلغت 4,972 حبة، كانت مخبأة مع أحد ركاب رحلات كانت قادِمة إلى المملكة.

ومن جانبه، صرّح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي، أن تم إحباط تلك الكمية من خلال 4 محاولات لتهريبها، فتًا غلى أنه لدى إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد الركاب.

وأشار إلى أنه تم تفتيشه ذاتيًا، وبعد عرضه على جهاز فحص الأحشاء أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على عدد 71 كبسولة تحتوي جميعها على 516.8 جرام من مادة ” الهيروين ” المخدرة، مضيفًا أنه بنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولتين لتهريب كمية أخرى من مادة ” الهيروين ” داخل عدد 55 كبسولة تحتوي جميعها على 409 جرام.

وأشار ” الرحيلي ” إلى أن تم ضبط كمية من حبوب ” الترامادول ” المحظورة بلغت 4,972 حبة، كانت مخبأة داخل حقيبة يدوية خاصة بأحد ركاب رحلة قدِمت إلى المملكة، بعد وضعها داخل كيس بلاستيكي وتغليفها بالقصدير ووضع بعض البهارات والقهوة المطحونة عليها لغرض التمويه، مؤكدًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.