رولزرويس تعود لموطنها الأصلي في مانشستر مع كولينان

لندن(صدى):

عادت رولزرويس لموطنها الأصلي من خلال عرض سيارتها كولينان في مانشستر , وهذه المدينة في شمال بريطانيا حيث التقيا تشارلز رولز والسير هنري رويس في عام 1904 في فندق ميدلاند حيث تم تأسيس الشركة الأيقونية.

وقامت الشركة بعرض السيارة متعددة الاستخدامات الفاخرة في مانشستر سنترال وهو مركز للعرض عرف في السابق باسم GMex .

ودعت الشركة الجمهور لالقاء نظرة على السيارة الجديدة يومياً بين الحادية عشر صباحاً والثامنة مساءً, وكانت رولزرويس قد تمتعت بفترة من النمو في شمال انجلترا وساعدها في ذلك افتتاح صالة عرض جديدة في ويلمسلو .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رولزرويس موتور كارز تورستن موللر أن شمال انجلترا تعتبر المقر الروحي لروزرويس وهذه الصالة الخاصة بالعرض بين 10 منافذ عالمية مميزة لروزرويس وأكد أن عرض السيارة كولينان في المدينة يؤكد ايمانهم الكبير بالسوق الانجليزي وبالمدينة التي تعتبر مكان تأسيس الشركة الانجليزية .

وأكدت الشركة أن التاجر المحلي سايتنر استثمر بصورة جيدة في مساحة 18 ألف متر مربع لتعزيز تواجد رولزرويس في المنطقة.