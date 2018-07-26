بالصور.. اكتشاف هائل لبحيرة سائلة على سطح المريخ

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

اكتشف باحثون بحيرة ضخمة على سطح كوكب المريخ، معتقدين أنها ترقد أسفل الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي للكوكب الأحمر بعمق 1.5 كيلو.

وأوضح الباحثون أن قطر البحيرة المُكتشفة يبلغ نحو 20 كيلو مترًا؛ لتكون هذه البحيرة أول اكتشاق لبقعة مائية بهذا الحجم على سطح الكوكب الأحمر.

وكانت الأبحاث توصلت إلى وجود علامات محتملة على تدفق المياه بصورة متقطعة على سطح المريخ، لكن هذه هي أول علامة على وجود تجمع مائي مستمر على الكوكب في الوقت الحاضر.

وفي ظل هذا الاكتشاف والدراسة المستمرة لسطح الكوكب الأحمر ووجود كتل جليدية عليه، يعتقد العلماء وجود نوع من أنواع الحياة في تلك المنطقة.