بالصور.. إطلالات ” ميلانيا ترامب ” تلفت أنظار العالم

واشنطن(صدى):

باتت ميلانيا ترامب من أشهر نساء العالم؛ وذلك بعد فوز زوجها دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية؛ لتتجه أنظار العالم لـ ” ميلانيا ” التي أصلحت أيقونة الموضة والجمال في العالم، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز إطلالات ” ميلانيا ” بالمناسبات التي تحرضرها مع زوجها دونالد ترامب.

تألقت ” ميلانيا ” بفستان من الدانتيل باللون الأبيض بتوقيع ” إيلي صعب ” ، واختارت معه حذاء من الجلد كعب عالٍ باللون البيج؛ لتبدو غاية في الأناقة.

وارتدت ” الكاجول ” أيضًا بإطلالة أخرى، حيث نسقت بنطلون من الجلد مع معطف صيفي وحذاء من دون كعب وحقيبة يد كبيرة من ” هرمس ” .

واختارت ” ميلانيا ” بمناسبة أخرى فستان أصفر من ” J. Mendel ” ذو تصميم أنثوي مكشوف الأكتاف، لتشبه أميرات ديزني به.