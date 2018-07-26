بالفيديو.. انفجار أمام السفارة الأمريكية في بكين.. والشرطة الصينية تكشف المتسبب

بكين(صدى):

وقع انفجارًا صباح اليوم الخميس، على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين، كما اقتادت الشرطة الصينية امرأة حاولت الانتحار حرقًا على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين.

ومن جانبها رجحت الشرطة الصينية، السبب في الانفجار لافتةً إلى أن ما يبدو أنها ” قطعة ألعاب نارية ” انفجرت أمام السفارة الأمريكية في بكين؛ مما أدى إلى إصابة مشتبه به عمره 26 عاما بجروح بسيطة.

وأكدت الشرطة أنه لم تقع إصابات أخرى غير تلك التي لحقت بالمشتبه به الذي جرح في يده؛ كما تبحث الشركة سيارة مشبوهة تقف أمام السفارة؛ بينما صرّحت السفارة الأمريكية، في بيان منفصل، إن: ” الانفجار نجم عن قنبلة وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة ولم تذكر تفاصيل أخرى. ”