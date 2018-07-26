القبض على 50 مشعوذا استدرجوا ضحاياهم عبر مواقع التواصل

عمّان(صدى):

انتشر مؤخرًا الحسابات التي يستغلها مشعوذين، عبر حسابات التواصل الاجتماعي؛ والذين يحاولون إيهام ضحاياهم بأنهم يستطيعون حل جميع المشكلات والعقد التي تصادفهم في حياتهم.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب محافظ مأدبا الأردنية، محمد الرفايعة، أنه تم ضبط مايقارب 50 مشعوذًا خلال الـ 6 اشهر الماضية، والذين استدرجوا ضحاياهم عبر مواقع التواصل وهم من مرتكبي الجرائم الالكترونية وتم توقيفهم جميعا وأخذ كفالات عدلية عليهم.

ومن ضمن الذين تم ضبطهم أصحاب أسبقيات وبحقهم قيود؛ فيما كان عدد من الأردنيين قد اشتكوا من المشعوذين الذين يوهمونهم بمقدرتهم على العلاج وحل عقد عدم الزواج خصوصًا عند السيدات والمعالجة من عدم الانجاب وعن العلاقة مع الزوج وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم لحين وقوعهم في فخ النصب.