” التجارة ” تواصل أعمالها الرقابية وتتحقق من توافر السلع التموينية خلال الحج

عادل الحربي (صدى):

أعدت خطة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرئيسية المؤدية لهما

تواصل وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ مهامها الميدانية وجولاتها الرقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن الخطة المتكاملة لأعمالها خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، وذلك بالتحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

وأعدت الوزارة خطة متكاملة لموسم حج هذا العام تتضمن مجموعة من الأهداف الرئيسية منها: متابعة توافر السلع الغذائية وصلاحية المعروض منها وملائمة أسعارها، وتكثيف الرقابة على المحال والمباسط التجارية والبرادات والسيارات المتجولة المحملة بالسلع الغذائية، والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وخلوها من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى التحقق من التزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.

وتتضمن خطة الوزارة أيضاً مراقبة محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من سلامة الموازين ومعايرتها، والرقابة على محطات بيع الوقود لضمان عدم خلطه بمواد أخرى وسلامة المضخات ودقة معايرتها، ومراقبة محلات بيع وتغيير إطارات السيارات. والتحقق من نظامية أعمال المحال التجارية ووجود الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.

ويأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام الوزارة بخدمة ضيوف الرحمن عبر تهيئة كافة السبل اللازمة لخدمتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة منذ بدء وصولهم لأداء فريضة الحج وحتى مغادرتهم.