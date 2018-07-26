بالصور.. ” الجمارك ” : 49 موظفة يشاركن في العمل الجمركي بمطار جدة
أعلن عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، عن عدد الموظفات المشاركات في العمل الجمركي بجميع صالات القدوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
حيث صرح ” العيسى ” بأن عددهم 49 موظفة يشاركن في العمل الجمركي ومدينة الحجاج منهن 25 موظفة، تم تعيينهن حديثًا بعد أن تلقين تدريبا مكثفًا على أجهزة التفيش الجمركي وذلك لمساندة زميلاتهن السابقات.
وعن أسباب زيادة العنصر النسائي بالجمارك، أوضح ” العيسى ” أن هذا يأتي لأهمية دور المرأة ومساهمتها في بناء الوطن باعتبارها عنصر فاعل، بالإضافة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى جدارة العنصر النسائي في إحباط تهريب بعض الممنوعات، وما يتمتعن به من الانضباط في العمل حسب الوقت المحدد للوردية والحماس، والتنافس في عمليات الضبط مع حسن التعامل مع المسافرين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر عليكن ويحفظكن من اصحاب القلوب المريضة..
طلال[ عدد التعليقات: 2239 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعطيكم العافيه جميعا ياارب ♥️
همس[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 13 دقيقة
رفعتوا راسنا يافتيات بارك الله فيكم 😍😍
ماجد[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماتركتوا وظائف للرجال !! 🤔🤔
شجون[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 11 دقيقة
😂😂😂😂 لا تزعل ماجد بتلاقي اكيد بس اتعب شوي
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1467 ] نشر منذ 10 دقائق
الله اكبر عليكم ماشاء الله كفووو 👏👏👏
ماجد[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 9 دقائق
والله شجون ماهي حكايه زعل لكن نحن رجال لدينا مسئوليات كبيره نحتاج الوظايف هذه بشده ،، الله يرزقنا جميعا يارب
شمس[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 6 دقائق
فتيات ب١٠٠ رجل والله الله يعطيكم الف عافيه ويوفقكم لما فيه الخير امين
شجون[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يوسع من رزقك يارب ماجد اللهم امين 🌸🌸🙌
ملك[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 4 دقائق
عقبالي يااارب 😍😍😍