بالصور.. ” الجمارك ” : 49 موظفة يشاركن في العمل الجمركي بمطار جدة

عادل الحربي(صدى):

أعلن عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، عن عدد الموظفات المشاركات في العمل الجمركي بجميع صالات القدوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

حيث صرح ” العيسى ” بأن عددهم 49 موظفة يشاركن في العمل الجمركي ومدينة الحجاج منهن 25 موظفة، تم تعيينهن حديثًا بعد أن تلقين تدريبا مكثفًا على أجهزة التفيش الجمركي وذلك لمساندة زميلاتهن السابقات.

وعن أسباب زيادة العنصر النسائي بالجمارك، أوضح ” العيسى ” أن هذا يأتي لأهمية دور المرأة ومساهمتها في بناء الوطن باعتبارها عنصر فاعل، بالإضافة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى جدارة العنصر النسائي في إحباط تهريب بعض الممنوعات، وما يتمتعن به من الانضباط في العمل حسب الوقت المحدد للوردية والحماس، والتنافس في عمليات الضبط مع حسن التعامل مع المسافرين.