” المالية ” تعلن إقفال الطرح رقم ” 07-2018 ” من برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (07-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3,465 مليار ريال سعودي‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي : الشريحة الأولى، تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م، والشريحة الثانية، تبلغ 0,962 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م، والشريحة الثالثة، تبلغ 0,403 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028 م.