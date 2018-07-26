الحويزي: يدعو الى إتاحة الفرصة لشباب عسير لدخول سوق العقار وتأهيلهم

حسين العلي(صدى):

عقد يوم امس اجتماع اللجنة العقارية مع المعهد العقاري السعودي و مثل اللجنة في اللقاء نائب رئيس اللجنة مسفر علي أبو دبيل و عضو اللجنة محمد حسن ال حصان و مثل المعهد الدكتور عبد الله محمد الحيدري و عبد الله السبيت و جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع و منها الاستفادة من خدمات المعهد العقاري السعودي بمنطقة عسير و رجال الاعمال و العقار من خلال إقامة الدورات التدريبة و توفير شهادات احترافية متخصصة ومعتمدة، بالتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، تمكن حامليها من ممارسة العمل في السوق العقاري بكفاءة عالية و توفير دورات “تدريب المدربين” في المجالات العقارية المختلفة للدورات التي يقدمها المعهد ليكونوا مؤهلين للقيام بالتدريب من خلال المعهد العقاري السعودي والمراكز المعتمدة و تقديم أفضل الاستشارات والبحوث لتطوير السوق العقاري وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن معجب الحويزي ان المعهد العقاري السعودي هو معهد متخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، وتوفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية ويعتبر المعهد أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن خطة التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري و اكد الحويزي ان خدمات المعهد تستهدف شركات التطوير العقاري المكاتب العقارية.

و المكاتب الهندسية و بناة المساكن و شركات الصيانة والتشغيل و الوسطاء العقاريون و اتحاد الملاك و جميع الراغبين بالتأهيل في السوق العقاري السعودي و بينا الحويزي الى ضرورة رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة و منطقة عسير خاصة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري و الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي و خلق فرص وظيفية لأبناء المنطقة في هذا المجال .

و دعا الحويزي رجال العقار و المهتمين الى ضرورة التواصل مع اللجنة العقارية بالغرفة و الاستفادة من خدمات المعهد و اتاحة الفرصة لشباب المنطقة للانخراط في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية متخصصة في المجال العقاري و اننا سنعمل جاهدين لاقامة هذه الدورات المتخصصة بالتعاون مع المعهد اسوة بالمناطق .