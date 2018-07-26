” تويتر ” يطلق قواعد جديدة صارمة

وكالات(صدى):

كشفت منصة تويتر عن إطلاقها قواعد جديدة أكثر صرامة لمطوري التطبيقات الذين يرغبون في الوصول إلى بيانات الموقع، وإزالة المزيد من التطبيقات التي تنتهك قواعد السلوك الخاصة بها؛ حيث تعتبر هذه القواعد جزءًا من الجهد المتواصل لتحسين وتطوير المحادثة على الموقع والتخلص من الرسائل غير المرغوب فيها.

وأوضحت ” تويتر ” أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي فإن جميع طلبات الوصول باتت تخضع لمراجعات لتحديد كيفية استخدام المطورين لهذه المعلومات، كما ستقوم تويتر أيضًا بإجراء اختبارات الامتثال لسياستها كجزء من عملية التسجيل الجديدة، وستساعد القواعد الجديدة في حجب التطبيقات غير المرغوب فيها وذات الجودة المنخفضة.

أكدت أنها في الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام حذفت أكثر من 143 ألف تطبيق انتهك سياساتها التي تحظر على المطورين استخدام واجهات التطبيقات البرمجية الخاصة بأتمتة الرسائل غير المرغوب بها أو إساءة الاستخدام أو انتهاك خصوصية الأشخاص.

وأشارت إلى أنه تعتبر هذه الخطوة جزء من عملية إصلاح كبيرة تجري الآن في تويتر، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها عمدت إلى تغيير الطريقة التي يتم من خلالها حساب عدد المتابعين وبناء عليه حذفت بعض الحسابات الوهمية من قوائم المتابعين، بينما حذفت في الآونة الأخيرة أكثر من 70 مليون حساب وهمي، حيث فقد حساب تويتر الرسمي أكثر من 7 مليون متابع، أو ما يقرب من 10 في المئة من عدد متابعيه.

وفي السياق نفسه، ستطلب الشركة الآن من جميع المطورين المهتمين بإنشاء تطبيقات المرور عبر عملية تقديم طلب حساب للتحقق من مجالات الاستخدام والتأكد من التزامهم بسياسات الموقع، والتي تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر للوصول إلى واجهات التطبيقات البرمجية المدفوعة premium، كما سيتم إشعار جميع المطورين قبل 90 يومًا من تنفيذ هذا الشرط بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتفرض منصة تويتر قيودًا جديدة أيضًا على المطورين الذين يتم قبول طلباتهم، وللحد من قدرة الجهات المسيئة على إنشاء محتوى غير مرغوب فيه على تويتر، فإن الشركة تحد أيضًا من حجم التفاعل المؤتمت، فعلى سبيل المثال ستقتصر التطبيقات على التغريد وإعادة التغريدة 300 مرة كل 3 ساعات على الرغم من إمكانية أداء المزيد.