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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. إصابة رجل وامرأة في حريق منزل بحائل

بالصور.. إصابة رجل وامرأة في حريق منزل بحائل
علي العنزي(صدى):

أخمد فرع المديرية العامة للدفاع المدني في حائل، صباح اليوم الخميس، حريقًا اندلع بمنزل بحي النقرة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه نتج عن الحريق احتجاز رجل وامرأة؛ فيما تم إخراجهما ونقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدًا أن حالتهما مستقرة.

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يتمم شفائهم علي خير يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 1467 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين

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