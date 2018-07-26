بالصور.. إصابة رجل وامرأة في حريق منزل بحائل
أخمد فرع المديرية العامة للدفاع المدني في حائل، صباح اليوم الخميس، حريقًا اندلع بمنزل بحي النقرة.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه نتج عن الحريق احتجاز رجل وامرأة؛ فيما تم إخراجهما ونقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدًا أن حالتهما مستقرة.
ماجد[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
همس[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يتمم شفائهم علي خير يارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1467 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين