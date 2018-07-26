بالصور.. إصابة رجل وامرأة في حريق منزل بحائل

علي العنزي(صدى):

أخمد فرع المديرية العامة للدفاع المدني في حائل، صباح اليوم الخميس، حريقًا اندلع بمنزل بحي النقرة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه نتج عن الحريق احتجاز رجل وامرأة؛ فيما تم إخراجهما ونقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدًا أن حالتهما مستقرة.