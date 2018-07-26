” العمل ” تدرس دمج مكاتب الإشراف النسائي مع فروع الوزارة بالمناطق

نايف السالم(صدى):

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدراسة دمج مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي مع فروع الوزارة بالمناطق؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل مكون من 5 أعضاء من الإدارات المعنية لدراسة ذلك، والرفع بالتوصيات خلال أسبوعين من تاريخ القرار لنائب الوزير للتنمية الاجتماعية.

وعن أهداف هذا القرار، أبانت مصادر أن القرار يدرس دمج المكاتب النسائية ” الإشراف النسائي ” بالمكاتب الرجالية ” فروع الوزارة ” ؛ لضمان سير مناشط قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية والقطاعات التابعة وفق منظومة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برامج التحول الوطني ” 2020 ” ورؤية “2030 ” .

كما يتسهدف القرار أيضًا العمل على مصلحة العمل وآلية الإشراف على الفروع الإيوائية والاجتماعية، وبناء منظومة عمل قادرة على إحداث التكامل بين الخدمات المقّدمة بفرع الوزارة بالمناطق والقطاعات التابعة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية.