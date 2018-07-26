الصحة تصدر دليل صحي للحجاج

سعيد العجل(صدى):

أصدرت الصحة الدليل العام لصحة الحاج والمعتمر حيث تضمن الدليل إرشادات صحية للحجاج قبل أداء مناسك الحج والعمرة وكذلك التطعيمات أو اللقاحات الخاصة بالحج والإجراءات الوقائية للحج والعمرة في المنافذ بالإضافة إلى الإرشادات الصحية التي يجب إتباعها أثناء اداء فريضة الحج والعمرة .

كما تضمن الدليل الإرشادات الصحية الخاصة لبعض المرضى خلال الحج والعمرة والأمراض الأكثر إنتشاراً أثناء أداء فريضة الحج والعمرة.

وتطرق الدليل إلى المرأة والطفل في الحج والعمرة والاضطرابات التي قد تحدث ما بعد أداء فريضة الحج .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة توفر الخدمات العلاجية والوقائية وكذلك التوعية الصحية لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم حيث هيأت العديد من المرافق الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أشتملت على 25 مستشفى تضم أكثر من 5000 سرير إضافة إلى 155 مركز صحي بالإضافة إلى تأمين 180 سيارة إسعاف كبيرة وصغيرة ، كما تم تكليف (25000) ممارس صحي وكذلك تجهيز 12 مركز للمراقبة الصحية في منافذ الدخول .

وأكدت الصحة أنه تم تدعيم هذه المرافق الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة والتقنيات الحديثة إضافة إلى تنفيذ البرامج النوعية المتخصصة كالقسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح ومناظير الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي .

وتركز الصحة على التثقيف الصحي أثناء الحج والعمرة وتعريف ضيوف الرحمن بالمفاهيم الصحية التي تساعدهم بإذن الله على تحسين ممارساتهم للوقاية من حدوث الأمراض والأوبئة التي قد تحول بينهم وبين أداء فرائضهم لا سمح الله .