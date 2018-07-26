بحد أدنى 25 ريالا في الساعة.. مقترح بتطبيق نظام الساعات في القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

يعتزم نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى فهد بن جمعة، تقديم توصية بوضع حد أدنى لأجر الموظف بالقطاع الخاص.

وتطالب التوصية بتطبيق نظام الساعات بدلًا من الراتب الشهري، على أن يكون الحد الأدنى للساعة 25 ريالا، وفقًا للوطن.

ولفت بن جمعة إلى أن تلك التوصية ستحفز المواطن على العمل الجزئي ،وتحد من معاناة العاملين لأكثر من 8 ساعات يوميًا.