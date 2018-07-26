” تنفيذ جدة ” توقف خدمات رجل أعمال رفض تسديد 71 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة التنفيذ بجدة ، أمرا قضائيا بإيقاف خدمات رجل أعمال ومنعه من السفر، وإلزامه بالإفصاح عن أمواله ورخصه التجارية، والحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، بعدما رفض تسديد مبلغ 71 مليون ريال اقترضهم.

كان رجل الأعمال قد حصل على قروض من بنكين محليين بمبلغ 41.814.496 ريالا، ثم ماطل البنكين في السداد، كما أجرى تعاملات مالية مع مؤسستين تجاريتين، وبناء عليها أصبحت المؤسستين تطالبانه بمبلغ 1.450.000 ريال بحسب الوطن.

وطالب 5 أفراد رجل الأعمال بمبلغ 27.822.000 ريال تسلّمها منهم، وبذلك أصبح المبلغ الذي يطالب به المدعون 71.086.496 ريالا.