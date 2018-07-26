وظائف حكومية يجوز شغلها بمن تجاوز الـ 65 عامًا
وفقًا لأحكام وقرارات مجلس ،أعلنت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عن وجود 19 وظيفة حكومية يجوز التعاقد لشغلها مع من تجاوزت أعمارهم 65 عاما.
ومن بين تلك الوظائف ، وظائف الإرشاد الديني، وأئمة المساجد، وموظفو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مأذونو الأنكحة ،مغسلو الموتى ،رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف، المدرسون من حفاظ القرآن الكريم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18312 ] نشر منذ 1 ساعة
ولما لا تشغلو بها العاطلين والباحثين عن العمل
ابو 65 سنه خلاص يالله يقدر يمشي للمسجد وكلهم امراض من السكر والضغط وبعض الجلطات