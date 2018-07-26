وظائف حكومية يجوز شغلها بمن تجاوز الـ 65 عامًا

فاطمة المالكي(صدى):

وفقًا لأحكام وقرارات مجلس ،أعلنت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عن وجود 19 وظيفة حكومية يجوز التعاقد لشغلها مع من تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

ومن بين تلك الوظائف ، وظائف الإرشاد الديني، وأئمة المساجد، وموظفو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مأذونو الأنكحة ،مغسلو الموتى ،رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف، المدرسون من حفاظ القرآن الكريم.