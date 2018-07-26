بالصور.. الطفلة السمراء التي اجتاحت مواقع التواصل نجمة عالمية الآن
اجتاحت صورة الطفلة السمراء ذات الشعر المجعد ،ذات الوقفة المتحدية، مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة.
وتعود الصورة للفنانة ” كاردي بي ” مغنية الهيب هوب الشهيرة ، وهي في عمر الـ 5 سنوات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18312 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30472 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
العتيبي[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الخبر يدل على افلاس صاحب الخبر ومحررة والصحيفة مالفايدة من نقلة و ماهي قيمة هذي المغنية في المجتمع السلامى