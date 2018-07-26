بالصور.. الطفلة السمراء التي اجتاحت مواقع التواصل نجمة عالمية الآن

أماني الغامدي(صدى):

اجتاحت صورة الطفلة السمراء ذات الشعر المجعد ،ذات الوقفة المتحدية، مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة.

وتعود الصورة للفنانة ” كاردي بي ” مغنية الهيب هوب الشهيرة ، وهي في عمر الـ 5 سنوات.