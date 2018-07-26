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بالصور.. الطفلة السمراء التي اجتاحت مواقع التواصل نجمة عالمية الآن

بالصور.. الطفلة السمراء التي اجتاحت مواقع التواصل نجمة عالمية الآن
أماني الغامدي(صدى):

اجتاحت صورة الطفلة السمراء ذات الشعر المجعد ،ذات الوقفة المتحدية، مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة.

وتعود الصورة للفنانة ” كاردي بي ” مغنية الهيب هوب الشهيرة ، وهي في عمر الـ 5 سنوات.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18312 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا الخبر يدل على افلاس صاحب الخبر ومحررة والصحيفة مالفايدة من نقلة و ماهي قيمة هذي المغنية في المجتمع السلامى

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