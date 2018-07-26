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مركز صحي لبن الشرقي يقيم فعالية توعوية لمكافحة التدخين

مركز صحي لبن الشرقي يقيم فعالية توعوية لمكافحة التدخين
سعيد العجل(صدى):

أقام مركز صحي لبن الشرقي أمس الاول فعالية توعوية لمكافحة التدخين بهدف تعريف المراجعين بأضرار التدخين، وتقليل نسب المدخنين، و تفعيل دور المركز في تحقيق رؤية ” الصحة ” لمجتمع صحي

وتضمنت الفعاليات محاضرة تعريفية حول أضرار التدخين المباشرة على الفرد والمجتمع و تأثيره السلبي على البشرة والأسنان وذلك بمشاركة الطبيبات د. أمنية داوود – د. نجلاء حسن – د. لؤلؤة المطيري

كما تم تنظيم معرض مصاحب الذي إحتوى على مجسمات تعريفية و مطبوعات تعريفية لعيادات التدخين المجانية في منطقة الرياض .

وفِي ختام الفعالية أوضحت منسقة التوعية بالمركز : أخصائية التغذية حنان باطرفي بأن تفعيل الفعالية التوعوية يعد من الامور الهامة للمساهمة في تقليل نسب المصابين بالأمراض بشكل عام وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع .


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