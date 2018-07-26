خمسيني يسرق سيارة إسعاف ليطارد دورية أمنية

الكويت(صدى):

أقدم كويتي في الخمسين من عمره، على قيادة سيارة إسعاف كانت متوقفة أمام طوارئ مستشفى بالكويت، توجهه بها إلى مخفر شرطة.

وبالتحقيق معه نفى أن تكون قيادته لسيارة الإسعاف بهدف السرقة، موضحًا أنه أراد معرفة سبب قيام دورية بأخذ ابنه من داخل المستشفى إذ تتبع الدورية حتى وصلت به للمخفر.

وكان أمنيان من قسم الطوارئ في المستشفى أبلغا بأنهما كانا ينقلان حالة مرضية وتركا سيارة الإسعاف متوقفة في مدخل الطوارئ وكان بداخلها المفتاح ولمّا حضرا لم يجداها.