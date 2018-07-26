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بالفيديو.. ماراثون للمُسنين في عسير

بالفيديو.. ماراثون للمُسنين في عسير
أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، إنطلاق سباق للمسنين في محافظة طريب شرق منطقة عسير.

ووثق المقطع لحظة انطلاق المسنين بهمة وحماس ،كاشفين عن لياقتهم البدنية رغم كبر سنهم، واتكاء بعضهم على ” العكاز ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30471 ] نشر منذ 31 دقيقة

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صحيح ما يعقلها الى شايب

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