نشر : منذ 44 دقيقة 1٬504 1 الاخبار المحلية بالفيديو.. ماراثون للمُسنين في عسير أبها(صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، إنطلاق سباق للمسنين في محافظة طريب شرق منطقة عسير. ووثق المقطع لحظة انطلاق المسنين بهمة وحماس ،كاشفين عن لياقتهم البدنية رغم كبر سنهم، واتكاء بعضهم على ” العكاز ” . الوسوم:عسير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30471 ] نشر منذ 31 دقيقة
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صحيح ما يعقلها الى شايب