رحلة مرعبة.. طياران يتعاركان معرضين حياة الركاب للخطر

بغداد(صدى):

شهد متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية ،عراكا بين طيارين بداخل مقصورة القيادة، تطور إلى شجار بالأيدي، الأمر الذي أرعب 150 راكباً على متن الطائرة.

وتدخل أمن الطائرة لفك الاشتباك الذي أدى إلى تحطم أجزاء من مقصورة القيادة، لإنقاذ الموقف، بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وقت اندلاع الشجار.

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان، عن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجروا في الجو، وقد صدرت الأوامر سلفاً بإيقافهم عن الطيران.