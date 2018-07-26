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” العوني ” يوضح حكم حلق اللحية

” العوني ” يوضح حكم حلق اللحية
نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور حاتم العوني، أن حلق اللحية لا يُعد حرامًا أو إثمًا، ولايوجد دليلا واضحا على وجوب إعفائها.

ورد العوني على من يقول إن إعفاء اللحية من الفطرة، قائلا: ” هذا ليس مبررًا للوجوب، لأن ليس كل أمور الفطرة واجب ،فمنها ما هو مستحب ” .

وقال: ” إن أقوى حديث يستند إليه العلماء في وجوب إعفاء اللحية، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ” حفوا الشوار وأعفوا اللحى خالفوا المجوس ” ، مشيرًا إلى أن من استند على هذا الحديث أن حف الشارب مستحب، فعليه يجب القول بأن إعفاء اللحية أيضًا مستحب .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18297 ] نشر منذ 1 ساعة

كلام سليم لا غبار عليه

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب لماذا أنت لم تحلق لحيتك ذات الشيب ؟

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 55 دقيقة

كان اول يستخدمون كلمة-نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ….الخ، من دون ان يوضحوا للناس هل هذا النهي على سبيل التحريم او الكراهه، وذلك لكي يظن السامع ان هذا النهي يعني التحريم القطعي البات. ولكن الناس تعلم ان هناك نهي على سبيل الكراهه وهناك نهي على سبيل التحريم ولكنه ليس من الكبائر وهناك تحريم للكبائر. ولكن يتم التعمد استخدام كلمة النهي دون تفريق من بعض الدعاه و هذا باب للتشديد على الناس في كل شئ.

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