” العوني ” يوضح حكم حلق اللحية

نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور حاتم العوني، أن حلق اللحية لا يُعد حرامًا أو إثمًا، ولايوجد دليلا واضحا على وجوب إعفائها.

ورد العوني على من يقول إن إعفاء اللحية من الفطرة، قائلا: ” هذا ليس مبررًا للوجوب، لأن ليس كل أمور الفطرة واجب ،فمنها ما هو مستحب ” .

وقال: ” إن أقوى حديث يستند إليه العلماء في وجوب إعفاء اللحية، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ” حفوا الشوار وأعفوا اللحى خالفوا المجوس ” ، مشيرًا إلى أن من استند على هذا الحديث أن حف الشارب مستحب، فعليه يجب القول بأن إعفاء اللحية أيضًا مستحب .