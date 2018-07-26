بعد التعديلات.. تخفيض غرامات المرور و500 ريال لملاحقي مركبات الطوارئ

علي القحطاني(صدى):

جاءت التعديلات الجديدة بنظام المرور ،مراعية للجوانب الشرعية والنظامية والحقوقية والأمنية ذات العلاقة.

وأكد تقرير اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تخفيض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى.

وتضمنت التعديلات فرض 1000 ريال غرامة لقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو حال سحب الرخصة، وذات الغرامة تطبق على من لم يعط أفضلية المرور للمركبات الخاصة بالمواكب الرسمية، ولعابري الطرق السريعة من المشاة.

وتفرض غرامة 500 ريال لملاحقي مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها، وكذلك قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة، وعدم إعطاء أفضيلة المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها.

كما تحجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يخص الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، كما يلزم مظلل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي حصلت من أجله.