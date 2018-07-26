مقترحات بفرض تأشيرة دخول للقطريين إلى الإمارات
اقترح ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الخميس، فرض تأشيرة دخول للقطريين لدخول الإمارات.
وأرجع خلفان السبب وراء اقتراحه إلى عدة أسباب أهمها التصدي لممولي الإرهاب التابع لتنظيم الحمدين.
وقال : ” اليوم نثق في القطري الأصيل لكن لا ثقة في عملاء النظام المندسين ،ولذلك قبل الدخول الامور تستوجب التدقيق ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18297 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما عندك سالفه يا ضاحي
ايش علاقة المواطن القطري بما يفعله نظام الحمدين
ثم لا تنسى ان قطر مازالت في مجلس التعاون الخليجي