بالفيديو.. إعلامي يظهر بـ ” البيجاما ” على الهواء
ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي ،والمعروف بظهوره على الهواء من حين لآخر بملابس مثيرة للجدل، عادة ما تتماشى مع الحدث الذي يتناوله في برنامجه، أمس الأربعاء، مرتديًا البيجاما.
وارتدى القرموطي ” البيجاما ” خلال تقديمه لبرنامج ” مانشيت ” ، قائلا : ” ارتديتها بسبب خبر هام وهو إعادة العمل في محلات عمر أفندي ” ، مشيرا إلى أنه كان يشتري البيجامات من محلات ” عمر أفندي ” التي سيعاد افتتاحها مرة أخرى بانطلاقة جديدة لها.
وتأسست محلات عمر أفندي في مصر في عام 1856م، منذ قرابة 162 عام، وكان من أشهر محلات مصر.
وأسست محلات عمر أفندي على يد عائلة ” أودلف أوروزدي ” ذات الأصول النمساوية تحت اسم ” أوروزدي باك ” لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب.
#جابر_القرموطي
بالبيجامة الكستور جابر القرموطي يعلن عن الموعد الجديد ل #مانشيت_القرموطي pic.twitter.com/eoLB3BVZho
— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) July 25, 2018
زائر[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 1 ساعة
كل الإعلاميين المصريين أصبحوا مثيرين للجدل ومحط سخرية الرأي العام العربي والعالمي وليس فقط هذا الإعلامي المعتوه ،،، كان الإعلام المصري رائداً في العالم العربي والقائمون عليه من فطاحلة الإعلاميين المصريين العمالقة الراحلون ، بموت آخرهم (طارق حبيب) لم يتبقى لنا إلا هذه الحثالة ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميون وهم لا يمتون للإعلام بصلة تذكر .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18292 ] نشر منذ 39 دقيقة
عادي جدا يعمل دعايه لمحلات عمر افندي
غيره يروح للمسجد بالبجامه وبعظهم بالشورت