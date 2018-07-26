بالفيديو.. إعلامي يظهر بـ ” البيجاما ” على الهواء

القاهرة(صدى):

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي ،والمعروف بظهوره على الهواء من حين لآخر بملابس مثيرة للجدل، عادة ما تتماشى مع الحدث الذي يتناوله في برنامجه، أمس الأربعاء، مرتديًا البيجاما.

وارتدى القرموطي ” البيجاما ” خلال تقديمه لبرنامج ” مانشيت ” ، قائلا : ” ارتديتها بسبب خبر هام وهو إعادة العمل في محلات عمر أفندي ” ، مشيرا إلى أنه كان يشتري البيجامات من محلات ” عمر أفندي ” التي سيعاد افتتاحها مرة أخرى بانطلاقة جديدة لها.

وتأسست محلات عمر أفندي في مصر في عام 1856م، منذ قرابة 162 عام، وكان من أشهر محلات مصر.

وأسست محلات عمر أفندي على يد عائلة ” أودلف أوروزدي ” ذات الأصول النمساوية تحت اسم ” أوروزدي باك ” لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب.